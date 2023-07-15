Синоптики предупредили об очередных ливнях и ветре в Ростовской области

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В Ростовской области синоптики снова прогнозируют дожди с градом и усилением ветра. Непогода надвигается на регион 15 июля.По прогнозу, до конца суток 15 июля в донском регионе ожидаются сильные дожди с грозами, градом и ветром до 20-25 метров в секунду. Жителям Ростовской области нужно быть предельно внимательными во время непогоды.Не стоит во время штормового ветра оставлять свои машины под слабозакрепленными конструкциями и деревьями. Они могут упасть и повредить припаркованные машины. Не стоит лихачить на дороге. На мокрой трассе сцепление колес хуже, это увеличивает риск ДТП. А пешеходам нужно иметь на одежде светоотражающие элементы, чтобы быть хорошо заметными во время плохой видимости из-за дождя.Во время ливня возможны подтопления, поэтому не рекомендуется оставлять машины на низменных участках. Лучше спрятать авто в гараже или на парковке.