В Ростове на рабочей неделе прогнозируют спад жары и дожди. Об этом сообщили синоптики Росгидрометцентра 23 августа.В понедельник на Дону, в том числе в Ростове, ожидаются ливни с грозами. Местами шквалистый ветер усилится до 24 метров в секунду. Возможны обрывы линий электропередачи, падения деревьев и и слабозакрепленных конструкций. При этом температура будет варьироваться от +18 ночью до +28 градусов днем.Во время непогоды жителям не стоит парковаться под деревьями, нужно быть особенно внимательными, проходя под слабозакрепленными конструкциями. Пешеходам с особой внимательностью нужно переходить дорогу. В условиях плохой видимости нужно иметь на одежде светоотражающие элементы.Вторник и среда обещают быть безоблачными. Осадков не ожидается. Ветер будет колебаться от 2 до 4 метров в секунду. Тучи вернутся на небо только к четвергу. Однако дождей в конце недели синоптики не обещают. Столбики термометров поднимутся до +32 градусов.