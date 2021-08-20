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В Ростове на рабочей неделе прогнозируют спад жары и дожди

В Ростове на рабочей неделе прогнозируют спад жары и дожди

В Ростове на рабочей неделе прогнозируют спад жары и дожди. Об этом сообщили синоптики Росгидрометцентра 23 августа.

В понедельник на Дону, в том числе в Ростове, ожидаются ливни с грозами. Местами шквалистый ветер усилится до 24 метров в секунду. Возможны обрывы линий электропередачи, падения деревьев и и слабозакрепленных конструкций. При этом температура будет варьироваться от +18 ночью до +28 градусов днем.

Во время непогоды жителям не стоит парковаться под деревьями, нужно быть особенно внимательными, проходя под слабозакрепленными конструкциями. Пешеходам с особой внимательностью нужно переходить дорогу. В условиях плохой видимости нужно иметь на одежде светоотражающие элементы.

Вторник и среда обещают быть безоблачными. Осадков не ожидается. Ветер будет колебаться от 2 до 4 метров в секунду. Тучи вернутся на небо только к четвергу. Однако дождей в конце недели синоптики не обещают. Столбики термометров поднимутся до +32 градусов.

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