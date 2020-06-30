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Сильные дожди с грозой и градом ожидаются в Ростовской области в ближайшие часы

Сильные дожди с грозой и градом ожидаются в Ростовской области в ближайшие часы
Фото: Vestivrn.ru

В ближайшие часы в Ростовской области ожидается резкое ухудшение погоды. О надвигающемся урагане предупредили в донском управлении МЧС.

По данным спасательного ведомства, до 16 часов 2 июля и до конца суток местами в регионе ожидается комплекс метеорологических явлений. В ряде территорий прогнозируются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. Кроме того, ожидается шквалистое усиление ветра. Его порывы будут достигать 20-23 м/с.

Жителей Ростовской области просят в этот период остаться дома. В случае экстренной ситуации следует звонить по номерам «01, 101, 112».

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