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Семья ростовчан, потерявшая всё имущество при пожаре, просит о помощи

Семья ростовчан, потерявшая всё имущество при пожаре, просит о помощи
В Ростове семья, лишившаяся дома при пожаре, просит о помощи. Наталья, её муж и два сына потеряли вещи, бытовую технику, мебель и даже документы. Бедствие случилось поздно вечером 21 апреля на улице Лучевая, 121.

- Я меня работа, а дома — сыновья-двойняшки. Сами представляете, как я устаю, - рассказала Наталья. - В тот день я легла спать чуть раньше 23 часов и тут же уснула. Вскоре меня разбудил крик мужа: «Хватай детей и беги на улицу».

Во второй части дома проживала ещё одна семья. К счастью, все успели выйти наружу. Людям оставалось только смотреть, как огонь пожирает их жильё. Пожарные вскоре потушили пламя, но от дома уже ничего не осталось. Больше всего пострадала та часть здания, где жила семья Натальи.
Семья ростовчан, потерявшая всё имущество при пожаре, просит о помощи
Ночь после происшествия они провели у друзей. Потом женщина отдала двухлетних сыновей троюродной сестре и стала думать, что же делать дальше.

- Сейчас я хожу по тому, что осталось от нашего дома. Стараюсь найти хоть что-то уцелевшее.

Семья ростовчан, потерявшая всё имущество при пожаре, просит о помощи

Погорельцы пока находятся в таком шоке, что им тяжело думать о том, где искать жильё и куда обращаться. Они бросили клич в Сети с просьбой помочь одеждой и стройматериалами. Очень нужна одежда на мальчиков роста 104-110 сантиметров и обувь 27 размера. Мужу Натальи требуется одежда 50-52 размера и обувь 42-43 размера. Самой женщине нужны вещи 50 размера. Также семья просит постельное бельё, одеяла и материалы для восстановления дома.

Все неравнодушные могут связаться с Натальей по телефону 8-989-624-25-12. К этому же номеру привязана карта Сбербанка.

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