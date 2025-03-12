В Ростове работу общественного транспорта хотят продлить до полуночи

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После жалоб ростовчан работу общественного транспорта хотят продлить до полуночи. Жители неоднократно жаловались на ненормированный график движения, давку и грязные салоны.Большое количество жалоб поступает из-за отсутствия транспорта в вечернее время. Людям после 20:00 приходится ждать свои автобусы часами на остановках. Из-за этого работу общественного транспорта решили продлить.- На каждом направлении в Ростове-на-Дону транспорт должен ходить по расписанию до 23:00-24:00. Для работы предусматриваются специальные двухсменные графики, - сказано в сообщении «Ростовского городского транспорта».Также после 19:00-20:00 интервал на каждом маршруте должен быть от 30 до 50 минут. За недовыпуск транспорта перевозчиками полагается штраф.