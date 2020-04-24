С саженцами, но без огорода: ростовчанам нельзя ездить на дачи во время майских праздников
Осталась всего пара дней до истечения установленных на Дону сроков обязательной самоизоляции. Однако, судя по тому, что эпидемиологическая обстановка в регионе оставляет желать лучшего, местным жителям не стоит надеяться на скорую отмену режима. Людей обязали не покидать дом и выходить на улицу только для перемещения к месту работы или похода в магазин или аптеку. Также дончанам запрещено ездить на дачи.
Чтобы у местных жителей не было соблазна отправиться к своим огородам, в регионе отменили транспортное сообщение с садовыми товариществами. В частности, из Ростова-на-Дону временно нельзя добраться до садов «Горизонт», «Здоровье», «Строитель», «Дон», садового общества «Крокус», СНТ «Комбайностроитель» и «Рассвет». Также на Дону сократили количество автобусов на межмуниципальных маршрутах, десять населённых пунктов и вовсе остались без прямого сообщения.
Так как вероятность того, что запрет на перемещения продлят, слишком высока, у дачников почти не остаётся шансов посеять и вырастить урожай — ведь сейчас самый сезон. Получить свои овощи летом смогут жители частных домов, у которых огород находится на одном участке с жилищем. Те, кто ведёт хозяйство, направляли многочисленные обращения в правительство с просьбой открыть магазины с саженцами, удобрениями и садовым инвентарём (после введения в области режима повышенной готовности такие торговые точки, относящиеся к категории непродовольственных, оказались закрыты). На днях власти пересмотрели утверждённый список товаров первой необходимости и внесли туда семена, саженцы, садово-огородную технику, удобрения, посадочный материал и средства защиты растений. Торговать ими можно только при соблюдении необходимых санитарных норм.