Ростовскую область накрыло мощным снегопадом

Фото: Это РостовВидео: Rostov.ru

На Ростовскую область обрушился мощный снегопад. Белой пеленой накрыло несколько населенных пунктов северной части региона. Кадры заснеженных улиц горожане опубликовали в соцсетях 19 ноября.Настоящую зимнюю сказку накануне смогли увидеть жители в станицах Казанской, Вешенской и поселке Чертково. На снимках видно, что снегом завалило дворы жилых домов, проезжие части, деревья и сами дома.Люди начали выбегать на улицы, чтобы порадоваться и запечатлеть первый снег. Кто-то играл в снежки, а кто-то просто захотел насладиться хороводом снежинок в воздухе.Напомним, по прогнозам синоптиков, в Ростове снег ожидается в течение этой рабочей недели.