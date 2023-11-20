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Ростовскую область накрыло мощным снегопадом

Ростовскую область накрыло мощным снегопадом
На Ростовскую область обрушился мощный снегопад. Белой пеленой накрыло несколько населенных пунктов северной части региона. Кадры заснеженных улиц горожане опубликовали в соцсетях 19 ноября.

Настоящую зимнюю сказку накануне смогли увидеть жители в станицах Казанской, Вешенской и поселке Чертково. На снимках видно, что снегом завалило дворы жилых домов, проезжие части, деревья и сами дома.

Люди начали выбегать на улицы, чтобы порадоваться и запечатлеть первый снег. Кто-то играл в снежки, а кто-то просто захотел насладиться хороводом снежинок в воздухе.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в Ростове снег ожидается в течение этой рабочей недели.
Фото: Это РостовВидео: Rostov.ru
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