Ростовское управление ГО и ЧС возглавил военный в отставке Алексей Азарянский

Фото: Центр военно-политических исследований.

В Ростове назначили нового начальника управления ГО и ЧС. Им стал военнослужащий в отставке Алексей Азарянский. Соответствующее распоряжение подписал глава городской администрации.Алексей Азарянский родом из Новочеркасска. В 1990 году он поступил на службу в ВС РФ. Через несколько лет окончил местное командное училище связи по специальности «Командная тактическая войск связи». Имел квалификацию инженера по эксплуатации средств электросвязи.Военному делу мужчина посвятил почти всю свою жизнь — вплоть до 2019 года. Во время службы получил степень магистра в академии Государственной противопожарной службы Министерства РФ по делам ГО ЧС. Он окончил учебное заведение в 2016 году по специальности «Государственное и муниципальное управление».Еще несколько лет будущий чиновник работал на гражданке. С апреля 2019 года он трудился воспитателем в Аксайском казачьем кадетском корпусе, а с ноября 2022-го стал начальником управления по организации и координации деятельности казачьих дружин «Всевеликого войска Донского». Правда, там он пробыл всего месяц.Чем Алексей Азарянский занимался последний год, в мэрии не уточнили. Теперь на плечи 50-летнего военного в отставке легли заботы об управлении ГО и ЧС Ростова. Он приступил к обязанностям 22 января.