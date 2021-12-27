Ростовский ученый: Телескоп «Джеймс Уэбб» позволит обнаружить инопланетную жизнь

Фото: new-science.ru.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса запустило космический телескоп «Джеймс Уэбб». О миссии и возможностях нового космического оптического прибора Rostov.ru рассказал лектор ростовской астрономической обсерватории Николай Дёмин.Изначально телескоп должны были отправить в 2007 году, но это событие многократно откладывалось из-за технических и логистических проблем. Последний раз запуск запланировали на 18 декабря, но в итоге снова перенесли не неделю. Двухступенчатая ракета-носитель «Ариан-5» с телескопом стартовала 25 декабря с космодрома Куру во французской Гвиане.После выхода в космос телескоп раскрыл панели солнечных батарей, чтобы вырабатывать энергию. Еще через 12 часов сработали двигатели обсерватории, которые провели корректировку курса к пункту назначения - точке Лагранжа L2.- Удерживаться вблизи точки L2, как и корректировать траекторию, телескоп будет при помощи расположенных на нем 16 гидразиновых двигателей. Сама точка L2 находится в 1,5 миллиона километров от Земли в противоположной от Солнца стороне, - объяснил Николай Дёмин. - Это в 3 тысячи раз дальше, чем расположение предшественника «Уэбба», - телескопа «Хаббла». Тот находится всего в 500 километрах от нашей планеты. Это позволяет обслуживать его, проводить ремонтные работы.27 декабря телескоп начал разворачивать солнцезащитный экран - это один из ключевых компонентов миссии. Процесс вызвал наибольшую дискуссию и озабоченность отчасти потому, что его было труднее всего протестировать на Земле в условиях космоса. По словам Николая Дёмина, неисправность при развертывании солнечного экрана могла грозить провалом всей миссии - телескоп слишком далеко от Земли и отремонтировать его не удастся. Аналогичная угроза есть и при развертывании основного зеркала.Через шесть дней после запуска «Уэбб» развернет вторичное зеркало, а полностью маневр завершится еще через неделю - к Рождеству. К концу января космический прибор проведет окончательную коррекцию курса и выйдет на орбиту точки Лагранжа. Затем включатся все датчики и камеры, а через три месяца после запуска 18 сегментов объединятся в зеркало диаметром 6,5 метра. После калибровки телескоп будет окончательно введен в эксплуатацию.- Надежды, возлагаемые на «Джеймс Уэбб», связаны с двумя основными направлениями астрономии: изучением экзопланет и космологией. Ожидается, что телескоп сможет получать изображения планет в ближайших к нам звездных системах и проводить спектральный анализ состава их атмосфер. Если в результатах этого анализа будут обнаружены так называемые «биомаркеры» (прим. - вещества, как правило, имеющие биологическое происхождение), то это будет весомым доводом, подтверждающим существование жизни за пределами Земли, - прокомментировал ученый. - Что же касается космологии, то предполагается, что «Джеймс Уэбб» сможет заглянуть во Вселенную гораздо дальше, чем «Хаббл» позволит получить изображения первых звезд и галактик, возникших во Вселенной, что расширит наше понимание о наиболее ранних этапах ее существования.Кроме того, в отличие от предшественника новый телескоп особенно чувствителен в инфракрасной области спектра, в котором имеют максимум излучения все далекие объекты во Вселенной. Однако в ультрафиолетовой и видимой областях спектра, с которыми отлично справляется «Хаббл», «Уэбб» не работает. Ученые рассчитывают устранить этот недостаток у следующего космического телескопа - LUVOIR. Его планируют запустить в 30-х годах.Запущенному на днях телескопу при интенсивной работе запаса топлива хватит на 5-10 лет. Лектор ростовской обсерватории отметил, что этот срок для современной астрономии немаленький.- Многие миссии продолжаются намного меньше, но всё равно оказываются успешными, - добавил лектор астрономической обсерватории Ростова Николай Дёмин. - Хорошим примером может служить телескоп «Кеплер», проработавший на орбите всего 3 года (2010-2013), но открывший за это время больше тысячи экзопланет.Несмотря на запуск более мощного телескопа, «Хаббл» никуда не денется. Он продолжит выполнять свою миссию. Официально Конгресс США продлил финансирование этого проекта до 2026 года с возможностью расширения времени до 2030 года, если не возникнет серьезных технических неполадок. «Хаббл» работает уже более 30 лет и не исключено, что переживет «Джеймса Уэбба».При желании телескоп-долгожитель можно сфотографировать. Как правило, в наших широтах он не поднимается выше 10 градусов над горизонтом. Поэтому для того, чтобы запечатлеть «Хаббл», нужно расположиться где-нибудь в поле и знать точное время пролета телескопа. Его можно заметить даже невооруженным взглядом - он в виде яркой перемещающейся звезды.А вот место нахождения «Уэбба» сложно найти даже приблизительно. Это связано с движением Земли вокруг Солнца - по мере изменения местоположения планеты проекция точки L2 на небесную сферу перемещается по эклиптике, то есть по кругу небесной сферы, по которому совершается видимое годичное движение Солнца. О том, чтобы увидеть за 1,5 миллиона километров телескоп, и вовсе не приходится говорить - это практически невозможно.