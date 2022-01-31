Ростовский ученый рассказал о зеленом метеоре, замеченном в небе над Стамбулом

Фото/видео: инстаграм bogachan_turuncoglu.

Как часто вы видите в небе метеоры? Эти удивительной красоты явления - не редкость, но заметить их бывает сложно. Однако, жителям Стамбула удалось не только увидеть их, но и запечатлеть на камеру. Видео зеленого метеора, пролетевшего над Турцией 31 января, очевидцы опубликовали в социальных сетях.На кадрах видно, как объект появляется в ночном небе. Он стремительно падает вниз в течение нескольких секунд, а затем исчезает из виду. Космическое тело было подсвечено зеленоватыми вспышками. Автор видео отметил, что видео было снято около 23:30. Свидетелями явления могли стать жители и других турецких городов, однако в Сети в основном отмечают геолокацию Стамбула.Лектор астрономической обсерватории Ростова-на-Дону Николай Дёмин рассказал Rostov.ru о явлении подробнее. Метеор - это небесное явление, при котором сгорают мелкие камни, попавшие в атмосферу. Метеориты же - то, что приземлилось в результате метеора. Однако ученый отметил, что чаще всего небесные тела сгорают, так и не достигнув поверхности Земли.- Скорость падения этих тел может достигать 70 километров в секунду. Это в 100 раз быстрее пули, - объяснил ростовский ученый. - Из-за большой скорости воздух в атмосфере становится настолько горячим, что молекулы кислорода на короткое время теряют один из своих электронов. Происходит рекомбинация, которую мы наблюдаем в виде зеленых фотонов (прим. - безмассовая частица, существующая только при движении со скоростью света).Специалист добавил, что зеленые метеоры - явление очень частое. Оно происходит почти ежедневно. Однако из-за облачности, смога и засветки их сложно заметить, а тем более снять на камеру. Особенно непросто это сделать в городе, где очень много фонарей и огней многоэтажек.