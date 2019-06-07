Ростовчане смогут выбрать имя для звезды в «ковше» Большой Медведицы



Жители Ростова смогут выбрать имя для двух небесных тел в созвездии Большой Медведицы. О конкурсе на выбор названия для звезды и вращающейся вокруг неё экзопланеты рассказали в Международном астрономическом союзе.



Глобальная акция проводится в честь столетия МАС. В её рамках каждая страна мира выберет имя для экзопланеты и звезды, вокруг которой она вращается. Государства подберут названия для тех небесных тел, которые видны именно с их территории. В России это, конечно, звезда из «ковша» Большой Медведицы.



Светило HAT-P-3 находится в 456 световых годах от Земли. Вращающаяся вокруг неё планета пока носит имя HAT-P-3b.



Проголосовать за названия можно на сайте Института астрономии Российской академии наук с июня по ноябрь 2019 года.



Отметим, что экзопланета - планета, существующая вне Солнечной системы.