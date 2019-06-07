Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчане смогут выбрать имя для звезды в «ковше» Большой Медведицы

Ростовчане смогут выбрать имя для звезды в «ковше» Большой Медведицы
Жители Ростова смогут выбрать имя для двух небесных тел в созвездии Большой Медведицы. О конкурсе на выбор названия для звезды и вращающейся вокруг неё экзопланеты рассказали в Международном астрономическом союзе.

Глобальная акция проводится в честь столетия МАС. В её рамках каждая страна мира выберет имя для экзопланеты и звезды, вокруг которой она вращается. Государства подберут названия для тех небесных тел, которые видны именно с их территории. В России это, конечно, звезда из «ковша» Большой Медведицы.

Светило HAT-P-3 находится в 456 световых годах от Земли. Вращающаяся вокруг неё планета пока носит имя HAT-P-3b.

Проголосовать за названия можно на сайте Института астрономии Российской академии наук с июня по ноябрь 2019 года.

Отметим, что экзопланета - планета, существующая вне Солнечной системы.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.