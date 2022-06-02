Ростовский ученый рассказал, как выбрать телескоп начинающим любителям астрономии

Фото: соцсети

Покупая телескоп впервые, люди часто заходят в тупик при выборе модели. Вариантов, доступных к продаже, довольно много. Лектор астрономической обсерватории в парке Горького Николай Дёмин рассказал Rostov.ru, как справиться с этой задачей и на что обратить внимание при покупке.Отличие профессиональных телескопов от любительских заключается не в их устройстве, а в целях, для которых они нужны. Первые используются для получения научно значимой информации, даже если их размер невелик. При этом крупный телескоп, который нужен для удовлетворения астрономического любопытства, будет любительским.Начинающим любителям астрономии важно запомнить, что главной характеристикой при выборе телескопа для досуга является не увеличение, а апертура - диаметр объектива, который измеряется в миллиметрах. Чем она больше, тем больше света от небесных объектов можно собрать и более качественное, контрастное и яркое изображение получить.- Максимальное полезное увеличение определяется как удвоенное значение апертуры, - объяснил ростовский ученый. - Например, телескоп с диаметром объектива в 100 миллиметров позволит получить увеличение до 200. В серьезных обсерваториях стоят телескопы апертурой до 10 метров (10 000 миллиметров). Но с научными целями иногда используются и сравнительно небольшие инструменты апертурой 300-500 миллиметров.В обсерватории парка Горького в Ростове есть телескоп апертурой 400 миллиметров, еще один - 150 миллиметров (для ночных наблюдений) и третий - 90 миллиметров (специально для наблюдений за Солнцем). Солнце - яркий и близкий объект, поэтому его наблюдение не требует особенно крупных инструментов.Все телескопы можно распределить по трем видам: рефракторы, рефлекторы и катадиоптрики. Профессиональные оптические инструменты обычно оценивают отдельно и не обобщают - их зачастую снабжают уникальным оборудованием. Это светочувствительные матрицы, фильтры и прочее. Однако устройство любого телескопа все равно сводит к трем базовым моделям.- У рефрактора в качестве объектива выступает система линз, у рефлектора - специальное зеркало, - добавил Николай Дёмин. - Катадиоптрики в качестве объектива имеют систему, в которой используются и линзовые, и зеркальные элементы.Например, космический телескоп «Хаббл», который выполняет миссию на орбите Земли более 30 лет, относится к рефлекторам. Катадиоптрик можно увидеть в Донской астрономической обсерватории С80. А в обсерватории парка Горького в Ростове есть сразу два вида - рефлектор и рефрактор.Выбор любого телескопа - это всегда компромисс. Не существует идеального инструмента, одинаково подходящего для всех видов астрономических наблюдений и при этом доступного по цене, габаритам, весу и другим параметрам.У каждого вида есть свои достоинства и недостатки. Из «плюсов» рефрактора - простота и неприхотливость, но при этом он громоздкий и дорогой. У рефлектора - минимальная стоимость при прочих равных. Однако стоит учитывать его капризность к настройке и такую же громоздкость. Достоинство катадиоптрика - компактность, а недостаток - капризность и высокая цена.- Из категорий «дешево», «компактно» и «неприхотливо» одновременно можно выбрать только две, - подытожил специалист. - В плане же качества изображений все в общих чертах примерно одинаково.Каждый телескоп по-своему универсален. Около 90% современных профессиональных инструментов являются рефлекторами. Это единственная оптическая схема, по которой технически можно изготовить крупный телескоп с диаметром объектива несколько метров. В сегменте любительских все сложнее. Почти все маленькие телескопы с апертурой до 100 миллиметров будут рефракторами, а относительно крупные с апертурой более 200 миллиметров - рефлекторами. А в диапазоне от 100 до 200 миллиметров царит полное разнообразие. Впрочем, для начинающего любителя подойдет телескоп любой из этих оптических схем.Астрономические наблюдения - удовольствие недешевое. Цены на них подскочили из-за нарушения производственных цепочек в Китае из-за пандемии. Именно там производят более 50% всех любительских телескопов. Вторая причина - нарушение логистики в свете последних событий.- Неплохой телескоп начального уровня можно приобрести примерно за 25-30 тысяч рублей. За 40-60 тысяч - инструменты среднего уровня, - отметил Николай Дёмин. - Такого телескопа увлеченному любителю астрономии хватит лет на пять активного наблюдения неба. В смысле заинтересованности, конечно. Технически они работоспособны обычно гораздо дольше.