Ростовский ученый рассказал, как отследили астероид за два часа до падения на Землю

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Ученые отследили падение небесного тела за пару часов до его вхождения в атмосферу Земли. Пятый астероид 2022 ЕВ5 открыли 11 марта 2022 года при помощи телескопа наблюдательной станции Пискештете обсерватории Конкоя (прим. - Будапешт, Венгрия). Открытие состоялось примерно за два часа до вхождения небесного тела в атмосферу Земли. Астероид частично сгорел там, а уцелевшие обломки упали в Норвежское море в ночь на 12 марта.Лектор астрономической обсерватории Ростова-на-Дону Николай Дёмин рассказал, как обычно рассчитывают приземление небесных тел заранее. Эта технология появилась только в 2000-х годах, ранее предсказывать падения было невозможно.- Для расчетов необходим постоянный мониторинг всей небесной сферы. Человек не сможет обработать такой большой объем информации. К счастью, в начале нулевых на помощь пришли специальные программы и автоматизированные телескопы, управляемые компьютером, - объяснил ученый. - Условно говоря, телескоп-автомат сам делает снимки неба с нужным интервалом, компьютер эти снимки обрабатывает и анализирует, выявляет действительно интересные объекты. Вот уже по ним работают специалисты-астрономы.Николай Дёмин отметил, что астероидом назвать ЕВ5 сложно из-за его размеров. Как правило, под астероидами подразумевают небесные тела с диаметром более 10-30 метров. Мнение специалистов расходится, когда речь идет о минимальном размере астероида. Однако упавший объект не входит ни в какие из этих рамок. Небесное тело представляет собой камень размером около метра и массой чуть больше тонны. Для сравнения: известный метеорит Челябинск, упавший вблизи одноименного города в 2013 году, имел диаметр около 18 метров и массу порядка 11 тысяч тонн. К слову, несмотря на технологии, его падение не удалось предсказать заранее.Всего в истории известно еще четыре случая отслеживания метеороидов до их вхождения в атмосферу Земли. Первый из них датируется 2008 годом. Тогда за день до столкновения ученые выяснили, что ТС3 (так назвали метеороид) упадет на территории Судана. Он взорвался над Нубийской пустыней. Затем последовали еще три открытия — 2014 AA, 2018 LA и 2019 MO. Все они были небольшими метеороидами, которые не нанесли никакого ущерба людям.Ростовский ученый уточнил, что на нашу планету ежедневно падают небесные тела. Как правило, это небольшие камни диаметром в несколько сантиметров. Современное оборудование пока не позволяет их рассмотреть, даже если они будут пролетать вблизи от Земли. Более крупные объекты, траектория движения которых говорит о неизбежном столкновении с планетой, обнаруживаются заранее - за месяцы и даже годы до столкновения. Однако число подобных тел невелико, и их столкновения с Землей происходят редко. Хотя и тут есть исключения.- Если астероид будет лететь к Земле со стороны Солнца, то заметить его заблаговременно будет трудно, - добавил Николай Дёмин. - Столь слабый небесный объект просто потеряется в ярком свечении нашего дневного светила.Относительно крупные, 20-30-метровые, тела сталкиваются с Землей примерно раз в столетие. Чем крупнее объект, тем больше время между случаями падения. Например, километровые астероиды в среднем сталкиваются с Землей примерно раз в 50-100 миллионов лет и вызывают великие вымирания. Метеороиды же, подобные открытому ЕВ5, могут приземлиться еще пару раз в 2022 году.Лектор ростовской астрономической обсерватории также рассказал о вероятности падения небесных тел на населенные пункты. Дело в том, что вся инфраструктура (города, дороги, заводы, аэропорты и прочее) занимают менее 1% поверхности Земли. Поэтому в 99% объекты падают в море, пустыню, тайгу или даже ледники. Так и ЕВ5 упал в океан недалеко от Исландии. Однако если подобное попадет в центр крупного города, разрушений не удастся избежать. Падение крупного метеороида сопоставимо с ядерным взрывом.- Теоретически способы остановить небесные тела разработаны - на бумаге. Но на практике их никогда еще не использовали, - поделился Николай Дёмин. - Допускаю, что в случае возникновения реальной опасности будет организована эвакуация населения из опасной зоны и, возможно, предпринята попытка уничтожить сам объект в воздухе. По крайней мере, это выглядит более вероятным. Однако, повторюсь, вероятность самой этой ситуации очень мала.