Ростовский профессор Таисия Скоробогатова скончалась от коронавируса

В Ростове-на-Дону скончалась профессор кафедры романской филологии Южного федерального университета Таисия Скоробогатова. Трагедия произошла 14 октября. По словам студентов, женщина болела коронавирусом.Таисия Ивановна всю свою жизнь посвятила педагогическому делу. Она была не только квалифицированным специалистом, но и хорошим и отзывчивым человеком. В рейтинге преподавателей университета женщина набрала практически максимальное количество баллов и собрала только положительные комментарии от своих учеников.Ростовскому профессору не было и 60 лет. Потрясённые студенты ЮФУ решили собрать подписи о переводе на дистанционную форму обучения. Поскольку сегодняшняя очно-заочная система подвергает опасному риску заражения COVID-19 многих.С 1987-го по 1993 год Таисия Ивановна работала преподавателем кафедры французского и испанского языков Ростовского госуниверситета (прим. ред. – нынешний ЮФУ), а с 1993-го по 2014 год – на кафедре романо-германской филологии факультета филологии и журналистики РГУ (ЮФУ). Последние несколько лет Скоробогатова трудилась профессором кафедры романской филологии. С 2003 года она состояла в Ассоциации преподавателей-практиков французского языка. В 2013 году стала доктором филологических наук. Кроме того, Таисия Скоробогатова написала порядка 130 книг и учебно-методических пособий по французскому языку.