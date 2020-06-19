Ростовские власти «отжимают» бизнес в подземных переходах у предпринимателя

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Вместо того, чтобы бросить спасательный круг, городские власти решили окончательно утопить малый бизнес. Именно так можно описать ситуацию, которая произошла с предпринимателем Степаном Сагировым.Бизнесмен выиграл торги и заключил договор с администрацией Ростова-на-Дону о праве пользования подземными переходами на пересечения проспекта Буденновского и улицы Большой Садовой, а также Ворошиловского проспекта и улицы Большой Садовой. Муниципальное предприятие по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений (МСУП) и индивидуальный предприниматель подписали контракт в сентябре 2018 года. Примерно в то же время коммерсант получил в аренду ещё один переход на улице Московской.По условиям договора, Сагиров имел право размещать торговые павильоны в переходах на Ворошиловском и Буденновском. Но, так как киоски там уже были, бизнесмен их выкупил. Часть денег он заплатил сразу после подписания договора, вторую обязался вносить в течение всего периода соглашения, то есть в течение десяти лет. Кроме того, предпринимателя обязали содержать полученные объекты и инвестировать в них за десять лет 25 миллионов рублей.С момента заключения договора у Сагирова не возникало разногласий с муниципальной организацией. По условиям контракта, до апреля 2019 года предприниматель должен был вносить плату каждый месяц, после – поквартально. Однако, по истечению оговоренного срока, руководитель муниципальной организации Вадим Рабаев попросил продолжать делать оплату раз в месяц.За два года предприниматель потратил на содержание и ремонт перехода на пересечении Большой Садовой и Ворошиловского около восьми миллионов рублей.К работам в подземных переходах на улице Московской и проспекте Буденновском он не приступал по объективным причинам. Первый признали объектом культурного наследия. В связи с этим появились дополнительные вопросы, требующие разрешений. Относительно второго МСУП до сих пор судится с прокуратурой. Бизнесмен выступает в процессе третьей стороной и ждёт результатов разбирательства.В остальном все условия договора исполнялись, платежи вносились вовремя, условия по инвестированию выполнялись. Но, несмотря на это, у муниципального предприятия появились претензии к коммерсанту.В апреле 2020 года, когда из-за режима самоизоляции все павильоны в переходах закрылись, а доходы упали буквально до нуля, бизнесмен рассчитывал на поддержку от местных властей. Предпринимателям обещали отменить или хотя бы отсрочить платежи за аренду государственного или муниципального госимущества. Сагиров обратился в МСУП с просьбой отложить оплату по договору на несколько месяцев. В ответ он получил от муниципального предприятия сразу две претензии. Письмо за подписью руководителяСвои доводы и подтверждающие документы предприниматель отправил в МСУП. Ответа не последовало. Тогда Сагиров сам позвонил руководителю муниципальной организации Вадиму Рабаеву. Предприниматель поинтересовался, может ли он рассчитывать на отсрочку платежей по аренде переходов. Рабаев попросил время подумать. Уже на следующий день он встретился со Степаном Сагировым и огорошил его новостью.Неприятности на этом не закончились. Вечером того же дня Вадим Рабаев лично посетил переходы на Ворошиловском и Буденновском. Директор МСУПа уговаривал охранников и арендаторов перейти к нему на работу. В случае отказа он обещал оставить их без работы. Видя, что угрозы на людей не действуют, Рабаев решил действовать силой.Бизнесмен считает действия руководителя муниципальной организации обычным захватом.Бизнесмен уверен, что Сагиров решил отобрать не только переходы на Буденновском и Ворошиловском, но и на Московской. Если в первых двух случаях расторгнуть договор можно в одностороннем порядке, то с третьим не всё так просто. По объекту на Московской заключён договор аренды. Муниципальная организация не может разорвать отношения с добросовестным арендатором.На днях Рабаев убеждал арендаторов торговых точек в переходе на Московской, что Сагиров работает незаконно. Мол, у него нет права сдавать павильоны в субаренду. В качестве «альтернативы» он предложил сотрудничать с МСУПом и перезаключать договоры.Несмотря на нечестную игру и удары исподтишка, ещё какое-то время Степан Сагиров пытался связаться с Вадимом Рабаевым и всё обсудить. Столкнувшись с полным отказом от диалога, он обратился в Арбитражный суд.Предприниматель считает, что действия руководителя муниципального предприятия можно объяснить желанием скрыть огрехи в работе и остаться «на плаву». Ведь теперь суд даст оценку работе и действиям двух сторон.Например, подземные переходы должны постоянно находиться под охраной. Обеспечивать работу стационарного спуска для инвалидов должны обученные лицензированные сотрудники. У Сагирова такие работают, а в МСУП – таких нет.В середине июня арендаторы переходов на Ворошиловском и Буденновском получили уведомления от муниципального предприятия об отключении электроэнергии из-за задолженности. На руки людям отдали только копии документов. Счета на оплату электроэнергии ни предпринимателю, ни субарендаторам павильонов не выставляли. Сагиров попросил выставить счёт, чтобы погасить задолженность. Но ответа не последовало, а 17 июня в переходах погас свет.В то время, как руководитель муниципального предприятия рьяно борется с предпринимателем, МСУП само находится в состоянии банкротства. Его долги составляют десятки миллионов рублей. Под чутким руководством Рабаева, предприятие, по сути, разорилось. В отношении муниципальной организации была введена процедура наблюдения. Судебные разбирательства начались 16 июня.Сложившаяся ситуация заставляет думать, что директор практически обанкротившегося городского предприятия так усердно выжимает бизнесмена из подземных переходов, чтобы самому прибрать к рукам «обжитые места».