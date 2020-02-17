Шикарная Ирина: подписчики восхитились образом бывшей жены Безрукова



Подписчики ростовчанки Ирины Безруковой восхитились ее образом. Фанаты сравнили актрису с дерзкой девчонкой.



«Очень часто вы спрашиваете: «Как вы учите столько текста?». Для тех, кто с детства много читает, учит стихи, это достаточно просто. Друзья, если вы раньше этого не делали, не значит, что уже поздно! Читать книги и учить стихи полезно и нужно в любом возрасте. Мозг необходимо тренировать.



Мне удобнее учить текст на репетициях, многократно проигрывая ситуации моей героини.



В кино спасают дубли. Иногда прямо перед съёмкой вносят изменения в текст. В этом случае мне обычно хватает двух дублей.



В театре все вживую. Иногда случается, что кто-то забывает текст, тогда коллега выручает. Если давно не играли спектакль, то за три-четыре часа перед началом делаем «прогон» либо «кидаем» друг другу текст.



А как вы запоминаете нужную вам информацию? Как тренируете память?», - подписала свой пост Безрукова.



При этом подписчикам больше понравился образ Ирины. Многие фанаты спрашивали, где именно Безрукова купила кожаные сапоги.