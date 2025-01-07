Ростовчанка – модель Виолетта Грачева рассталась с футболистом и начала отношения с новым

Фото: соцсцети.

Модель из Ростова-на-Дону Виолетта Грачева рассталась с очередным парнем-футболистом. В соцсетях подозревают, что девушка уже проводит свой отпуск с новой пассией.Виолетта не делится подробностями своего разрыва с молодым человеком. Они удалили друг друга из своих аккаунтов в социальных сетях. Но слухи о том, что у ростовской красавицы начался новый роман с футболистом, уже никого не удивляют.Говорят, что она встречается с Уэстоном Маккени, полузащитником «Ювентуса» и сборной США. Сейчас влюблённые проводят время на горнолыжном курорте Куршавель во Франции.Виолетта Грачева родилась и выросла в Ростове. В столице она училась в МГТУ имени Баумана. Свою популярность 31-летняя модель обрела, когда начала вести социальные сети. Она активно занимается спортом и поддерживает свою фигуру в отличной форме.В 2019 году Виолетта была в отношениях с футболистом из ФК «Ростов» Матиасом Норманом. Они даже встречали Новый год в кругу семьи спортсмена. А летом 2021 года Виолетта отправилась в Англию вместе с возлюбленным, когда тот перешёл в аренду в команду «Нович».Однако в 2022 году ростовскую красавицу начали связывать с хавбеком «Зенита» Андреем Мостовым. Также появились слухи о её прошлом, связанном с эскортом. Некоторые утверждают, что раньше Виолетта могла заниматься этим видом деятельности. Вероятно, эти слухи связаны с её откровенными фотографиями в социальных сетях.