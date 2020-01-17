Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам



Уроженка Ростовской области Анастасия Костенко посвятила длинный пост ненавистникам-комментаторам. Девушка высказала своё мнение относительно людей, которые тратят своё время на то, чтобы поливать чужих людей грязью.



Таких пользователей Костенко назвала социальными мазохистами. Она привела в пример ситуации, когда девушки — звёзды или нет — показывают в соцсетях фото с семьёй, новой покупкой, кадр в красивом платье. Обязательно под такими постами можно найти комментарии типа: «лишь бы похвастаться», «он тебя бросит, как делить квартиру будете?», «он от тебя гуляет». Сама Анастасия и её супруг Дмитрий Тарасов часто сталкиваются с таким. Люди обсуждают их личную жизнь, обвиняя футболиста в том, что он бросил дочь от предыдущего брака, или поливая грязью саму Костенко.



Супруги в основном не реагируют на такие выпады в свою сторону. Особенно сейчас, когда они ждут пополнения в семье. Однако Анастасия, видимо, решила всё-таки показать, какого мнения она придерживается относительно хейтеров.



- Это явное отрицание собственной неудовлетворённости по жизни. Почему они тогда подписаны на данную страницу? Все просто. Червячки выбирают лучшие плоды.



Напомним, второй ребёнок появится в семье Тарасовых уже с недели на неделю. Сейчас Дмитрий находится на сборах вместе с «Рубином». Анастасия надеется, что он успеет вернуться до родов.