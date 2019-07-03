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Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам

Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам
Уроженка Ростова Анастасия Костенко не стала больше молча выслушивать нападки ненавистников. В своём микроблоге она дала решительный ответ хейтерам. Терпение модели закончилось, когда фолловеры стали обсуждать платье, которое Анастасия надела на свадьбу брата своего супруга. Девушка пошла на торжество в зелёном наряде в складку. Комментаторы стали называть её колхозницей, критиковать её вкус. Стоит отметить, что каждый наряд Костенко вызывает подобную реакцию подписчиков. Менее злые языки написали, что у ростовчанки красивая фигура, и одежду ей следует подбирать другую.
Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам
В итоге пост с фото со свадьбы набрал столько негативных комментариев, что терпение Анастасии закончилось. Она стала отвечать фолловерам:

- Я не хочу кому-то нравиться и загонять в себя в рамки. И вам советую. Это лучше, чем угождать каждому. Мне так комфортно, и отрицательные комментарии я встретила только на просторах Интернета.

Модель добавила, что промыванием костей занимаются только те люди, которым нечем себя занять. Её окружению, например, нет дела до платьев других людей, тем более до их фотографий.
Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам

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