Ростовчанина Серебренникова и таганрожца Добронравова признали лучшими в своих сферах



Престижных премий удостоились дончане Павел Деревянеко и Кирилл Серебренников. Церемония награждения состоялась в Московской государственной консерватории имени Чайковского.



Журнал GQ назвал Павла Деревянко актёром года. Его отметили за роль в сериале «Домашний арест». Артист исполняет роль мэра города, который на протяжении фильма меняется к лучшему. В консерваторию Павел приехал вместе с Женой.



Режиссёр из Ростова Кирилл Серебренников стал человеком года. Эксперты вручили ему премию за вклад в творчество. Ведь за полтора года домашнего ареста, находясь без Интернета, Серебренников поставил два спектакля, балет «Нуреев» и выпустил фильм «Лето». Кинокартина получила премию Каннского фестиваля.

