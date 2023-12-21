В Семикаракорске закрыли паром из-за льдин, плывущих по реке Дон

Фото: правительство Ростовской области.

В Семикаракорском районе Ростовской области на несколько дней закрыли паром через реку Дон. Причиной стали ледоходы (движимые ветром или течением льдины). Об этом стало известно 21 декабря.Переправа особенно удобна тем, кто направляется из Семикаракорска в Новочеркасск, Шахты или Усть-Донецкий район. В ближайшее время им не удастся добраться в эти муниципалитеты по укороченному пути.По информации районной администрации, переправу откроют с 25 декабря.