Фильм о нацистском враче снимет ростовский режиссер Серебренников



Известный режиссер из Ростова-на-Дону снимет фильм о враче, ставящем эксперименты над узниками концлагеря Освенцим. Кирилл Серебренников начал работу над романом французского писателя Оливье Геза «Исчезновение Йозефа Менгеле».



Картина расскажет о жизни и работе врача Менгеле, который проводил медицинские эксперименты на узниках концлагеря Освенцим, за что получил прозвище «Ангел смерти». Сценарий к фильму также писал Серебренников. Теперь создатели ищут инвестора, который поможет облегчить финансовые трудности в съемках.



Кирилл Серебренников знаменит своими неординарными фильмами и постановками. Однако последние несколько лет он стал одним из главных ньюсмейкеров из-за скандала с выделенными на реализацию проекта «Платформа» деньгами. В бюджете не досчитались 133 миллионов рублей. Одним из подозреваемых стал ростовский режиссер.



Долгое время он был под домашним арестом, но не переставал работать. Его фильм «Лето» был отмечен на Каннском кинофестивале.