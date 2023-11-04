Алексей Логвиненко в День народного единства высадил тюльпаны с горожанами

Фото: администрация Ростова.

В Покровском сквере Ростова отпраздновали День народного единства. В торжественном мероприятии 4 ноября принял участие глава администрации города Алексей Логвиненко.На площади перед храмом выступили детские творческие коллективы в национальных костюмах. Затем жители донской столицы выпустили в небо сотни воздушных шаров цвета российского триколора.- Уникальность Ростова – в многообразии национальностей и религий. Наше главное богатство – согласие и мир между народами, проживающими в донской столице, - подчеркнул глава администрации Ростова.Помимо развлекательной программы, в рамках праздника провели день тюльпанонасаждения. Алексей Логвиненко, представители национальных объединений, молодежных организаций, школьники высадил луковицы новых цветов. Тюльпаны украсят аллеи сквера. По словам Алексея Логвиненко, за день высадили более 30 тысяч луковиц.- Всего в этот день по городу эти цветы высаживаются на 100 площадках, - рассказал глава администрации донской столицы. - Именно в Покровском сквере осенью 2021 года мы провели первый в Ростове день тюльпанонасаждения.Всех желающих угощали чаем из самовара и кашей из полевой кухни. Жители города поблагодарили главу администрации за благоустройство города. Алексей Логвиненко, в свою очередь, пожелал ростовчанам провести выходные в кругу дорогих и близких людей.