Ростовчан предупредили о гололедице на дорогах в Крещенскую ночь

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Жителей Ростова-на-Дону предупредили о сильном гололеде в ближайшие сутки. Об этом сообщает управление по делам ГО и ЧС города.Опасное погодное явление придет в донскую столицу с 18 по 19 января. Кроме того, ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.Спасатели настоятельно советуют водителям соблюдать безопасную дистанцию и скорость, парковаться только в специально отведенных местах, не мешая работе дорожных служб. Пешеходам стоит аккуратно переходить проезжую часть и только в оборудованных местах.Отметим, что на минувшей неделе ураганный ветер, бушевавший в Ростове, повалил главную городскую елку и несколько деревьев. Помимо этого, в одном из жилых домов балкон обрушился прямо на припаркованную машину. Страшно представить последствия, если бы мимо в этот момент проходили люди.В случае возникновения ЧС звоните по номеру: 112.