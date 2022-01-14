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Ростовчан предупредили о гололедице на дорогах в Крещенскую ночь

Ростовчан предупредили о гололедице на дорогах в Крещенскую ночь
Жителей Ростова-на-Дону предупредили о сильном гололеде в ближайшие сутки. Об этом сообщает управление по делам ГО и ЧС города.

Опасное погодное явление придет в донскую столицу с 18 по 19 января. Кроме того, ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

Спасатели настоятельно советуют водителям соблюдать безопасную дистанцию и скорость, парковаться только в специально отведенных местах, не мешая работе дорожных служб. Пешеходам стоит аккуратно переходить проезжую часть и только в оборудованных местах.

Отметим, что на минувшей неделе ураганный ветер, бушевавший в Ростове, повалил главную городскую елку и несколько деревьев. Помимо этого, в одном из жилых домов балкон обрушился прямо на припаркованную машину. Страшно представить последствия, если бы мимо в этот момент проходили люди.

В случае возникновения ЧС звоните по номеру: 112.
Фото: alt-patr.ru
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