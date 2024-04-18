Фото: Rostov.ru.

Ростовчане сообщают о звуках, похожих на взрыв. Жители Северного и Западного слышали грохот утром 18 апреля.По словам очевидцев, страшный шум около 7:00 раздался на окраине города, в микрорайоне «Левенцовка» и ближайших улицах. Через пару часов о громких звуках в соцсетях написали жители Ворошиловского района. Слышно было на Королева, Орбитальной и других улицах.Всего ростовчане насчитали более 10 «хлопков». В правительстве Ростовской области уточнили, что система ПВО (прим. — противовоздушной обороны) не работала. Не исключено, что источником грохота стала подготовка военной техники к проведению парада в честь праздника 9 мая.