Жителей Ростовской области напугали звуки взрывов днем 22 февраля

Фото: Rostov.ru

Жители Ростовской области сообщают о звуках взрывов. Свидетелями грохота стали горожане в Шахтах и Таганроге. Об этом жители сообщили в соцсетях 22 февраля.Сильный грохот слышали около 15:10. Свидетелями произошедшего стали жители в Шахтах в районе ХБК, Южной, Красина и других. Кроме того, звук, похожий на взрыв, раздался в Таганроге.- Слышно было сильно, дом задрожал от ударной волны, - добавили пользователи в соцсетях.Что действительно стало причиной сильного грохота, не сообщается. Некоторые жители предполагают, что самолет в небе перешел на сверхзвук. Официальных комментариев по этому поводу в спецслужбах пока не давали.