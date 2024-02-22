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Жителей Ростовской области напугали звуки взрывов днем 22 февраля

Жителей Ростовской области напугали звуки взрывов днем 22 февраля
Жители Ростовской области сообщают о звуках взрывов. Свидетелями грохота стали горожане в Шахтах и Таганроге. Об этом жители сообщили в соцсетях 22 февраля.

Сильный грохот слышали около 15:10. Свидетелями произошедшего стали жители в Шахтах в районе ХБК, Южной, Красина и других. Кроме того, звук, похожий на взрыв, раздался в Таганроге.

- Слышно было сильно, дом задрожал от ударной волны, - добавили пользователи в соцсетях.

Что действительно стало причиной сильного грохота, не сообщается. Некоторые жители предполагают, что самолет в небе перешел на сверхзвук. Официальных комментариев по этому поводу в спецслужбах пока не давали.
Фото: Rostov.ru
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