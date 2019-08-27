Ростов вошёл в список городов с самыми высокими ценами на молоко, кефир и творог



Ростов попал в топ-15 российских городов с самыми высокими ценами на молочную продукцию. По стоимости кефира и молока донская столица оказалась на десятом месте, по цене на творог — на шестом. Такие данные приводит оператор фискальных данных «Такском».



За 2019 год стоимость молока выросла на пять процентов и составляет в среднем 55 рублей за литр. При этом спрос на него не изменился. Самое дорогое молоко оказалось в Волгограде — 70 рублей за литр.



За кефир жители Ростова-на-Дону отдают в среднем 68 рублей. Его цена за прошедший год увеличилась на четыре процента, при этом спрос вырос на пять процентов.



Средняя цена килограмма творога в донской столице — 287 рублей. Его стоимость выросла на три процента.

