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Качество работы транспорта в Ростове стало одним из худших в России

Качество работы транспорта в Ростове стало одним из худших в России
Ростов оказался в лидерах рейтинга по худшей работе общественного транспорта. Донская столица заняла третью строчку с результатом 6,4 балла из 10. Всего список состоит из 16 городов. Хуже всего ситуация оказалась в Челябинске.

Участникам анкетирования предлагали ответить, довольны ли они работой транспорта в своём городе. Лучшие результаты показали Москва, Казань и Санкт-Петербург. Такие данные приводит портал Domofond.ru.

Напомним, проблемы с общественным транспортом в Ростове начались осень 2018 года. Тогда в городе прошла транспортная реформа. На многих маршрутах сменились перевозчики, изменилось количество автобусов, а также схема их движения. Не успели ростовчане опомниться, как им подняли цены за проезд.

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