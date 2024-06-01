Ростов с размахом отметил День защиты детей

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Донская столица с размахом отмечает День защиты детей. Глава администрации города Алексей Логвиненко посетил торжественное мероприятие в честь этого яркого летнего праздника.Во Дворце творчества детей и молодежи собралось много детей и их близких. Юные ростовчане погрузили гостей в «Страну, которой правит детство». В рамках выставки продемонстрировали технические и творческие проекты патриотической направленности, в честь 275-летия Ростова и другие.- Наши ребята большие молодцы! Каждая работа поистине уникальна. Поручил организовать юным авторам экскурсию в Орловский район Ростовской области, где обитает табун вольных лошадей, - поделился глава. - Особое внимание мы уделили детям военнослужащих. Всех ребят поздравили с Днем защиты детей и вручили подарки.Не обошлось без чествования юных ростовчан. Заслуженные награды получили победители предметных олимпиад, творческих фестивалей, конкурсов и спортивных соревнований.Во Дворце творчества детей и молодежи Алексей Валентинович также ознакомился с центром безопасности дорожного движения.- В этом году Центр получил современное оборудование в рамках инициативного бюджетирования. Средства направлены из городского бюджета. Уверен, что благодаря новому оборудованию дети внимательнее будут вести себя на проезжих частях и смогут избежать множество неприятных ситуаций, - добавил глава.Детский праздник продолжился в парке им. М. Горького. Там в рамках федерального проекта «Большие семейные выходные» состоялись инклюзивный творческий фестиваль и праздничная программа «Детство – лучшая планета», приуроченные к Году семьи и Году добрых дел. На выставке «Дети Героев» показали портреты сыновей и дочерей Защитников Отечества. Ребята из фонда «Я есть!» провели дизайнерский показ в стиле цветов Донского края, а на главной сцене парка показали потрясающий концерт. Зрители громкими аплодисментами поддерживали юных артистов.Также все желающие приняли участие в креативных мастер-классах, посетили ярмарку, угостились мороженым.- Поздравляю всех детей с праздником! Желаю здоровья, благополучия, новых побед и свершений! - поздравил детей с праздником Алексей Логвиненко.