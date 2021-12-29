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Ростов-на-Дону - лидер по числу заболевших коронавирусом в области

Ростов-на-Дону - лидер по числу заболевших коронавирусом в области

В Ростовской области продолжает бушевать COVID-19. За прошедшие сутки в 52 муниципалитетах коронавирус подтвердился у 315 человек.

Лидером антирейтинга по-прежнему остается Ростов. В городе за сутки коронавирус подтвердился у 119 человек. На втором месте Шахты с 16 заболевшими. Замыкает тройку Волгодонск. Тут нашли 15 зараженных.

Напомним, что несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки на Дону, необходимо соблюдать все действующие ограничения. Эпидемия идет на спад, однако масочный режим, социальную дистанцию и другие антиковидные меры никто не отменял.
Фото: newbur.ru
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