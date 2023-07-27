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Ростов лидирует по ценам на колбасу, рыбу и маргарин

Ростов лидирует по ценам на колбасу, рыбу и маргарин
Ростов снова стал лидером по ценам на колбасу, рыбу и маргарин. Средние цены на продуктовую корзину питания опубликовали специалисты Ростовстата.

Дорогая в донской столице среди других городов в регионе вареная колбаса. Покупатели смогут приобрести товар за 465 рублей. Тогда как в Шахтах цена продукта - 433 рубля. Недешевая и мороженая рыба - 232 рубля. А в Волгодонске - 212 рублей. А маргарин стоит 246 рублей.

Дорогие в Ростове и твердые сыры - 723 рубля. А стоимость куриных яиц - 76 рублей. Наиболее дорогой в городе черный байховый чай. Его стоимость - 1 207 рублей. К примеру, в Таганроге стоимость товара - 1 117 рублей. Также недешевая соль - 20 рублей. Высокие цены на хлеб. Изделие из ржаной муки - 72 рубля, а из пшеничной - 75 рублей.

На некоторые продукты в Ростове цены ниже, чем в других городах региона. Так, полукопченая колбаса стоит 555 рублей, а свинина - 316 рублей. Мука в Ростове стоит 42 рубля, а морковь - 62 рубля.
Фото: Rostov.ru
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