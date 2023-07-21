Ростов стал лидером по ценам на колбасу, рыбу и чай

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Ростов лидирует по ценам на ряд продуктов питания. Актуальные цены на потребительскую корзину продуктов опубликовал Ростовстат.Самой дорогой в донской столице является вареная колбаса. Средняя цена на продукт – 465 рублей. Тогда как в Шахтах тот же товар можно приобрести за 431 рубль. Также недешевая и рыба. Ее жители смогут приобрести за 232 рубля. Высокие цены на маргарин. Цена за килограмм продукта – 248 рублей. Подсолнечное масло на прилавках продают по стоимости 119 рублей.Недешевые и твердые сыры. Продавцы предлагают купить продукт за 722 рубля. К примеру, в Миллерово цена продукта – 691 рубль. А куриные яйца горожане смогут приобрести за 75 рублей. Дорогим по сравнению с другими городами региона является черный чай. Его цена – 1 194 рубля. Также дорогие поваренная соль – 20 рублей – и хлеб. Изделие из ржаной муки отдадут по стоимости 72 рубля, а из пшеничной – по 75 рублей.На ряд продуктов питания в донской столице цена ниже, чем в других городах региона. За килограмм свинины горожане заплатят 311 рублей. К примеру, в Сальске цена продукта – 351 рубль. За полукопченую колбасу жители отдадут 554 рубля.