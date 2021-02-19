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Ростов и Таганрог лидируют по числу новых заболевших в области

Ростов и Таганрог лидируют по числу новых заболевших в области
В Ростовской области коронавирус подхватили еще 316 человек. Наибольшее количество инфицированных за сутки с 20 по 21 февраля медики выявили в донской столице (120 человек) и Таганроге (15 человек).

В Новочеркасске пациентами с COVID-19 стали 14 человек, в Батайске - 12, а в Неклиновском и Мясниковском районах - по 11. В Сальском и Зерноградском вирус подхватили по 10 дончан, а в Азовском и Кагальницком - по восемь. В Цимлянском районе диагноз подтвердился у семи человек, в Новошахтинске - у шести. По пять человек заразились в Верхнедонском, Красносулинском, Пролетарском районах, а также в Шахтах и Гуково.

По четыре жителя Морозовского и Целинского районов подхватили COVID-19. А в Дубовском, Белокалитвинском, Матвеево-Курганском, Тацинском, Октябрьском, Песчанокопском, Семикаракорском - по три. На территории Шолоховского, Зимовниковского, Багаевского, Орловского, Кашарского и Миллеровского - по два. Аналогичная ситуация - в Егорлыкском, Ремонтненском, Заветинском районах и городе Каменске-Шахтинском. Наименьшее число заболевших зафиксировано в Обливском, Милютинском, Веселовском и Каменском районах. Столько же заболевших выявили в Азове, Зверево и Донецке.

За период пандемии общее число инфицированных увеличилось до 70 957 человек. За минувшие сутки от вируса скончались 20 дончан, сообщили в правительстве региона.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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