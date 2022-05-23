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Родителей не пустили на последний звонок в лицее № 69 Ростова

Родителей не пустили на последний звонок в лицее № 69 Ростова

В лицее № 69 в Ростове-на-Дону родителей не пустили на последний звонок. Инцидент случился на проспекте Ленина, 83а. Очевидцы рассказали о случившемся в соцсетях.

Сотни школьников вместе с родителями утром 25 мая пришли на последний звонок. Но попасть на торжество удалось не всем родителям. В соцсетях появились фотографии, на которых родители наблюдали за своими детьми через решетку забора школы. Кому-то удалось стать ближе к входу в лицей, другим же пришлось наблюдать за мероприятием издалека.

Для школьников и их родителей решение руководства учебного заведения оказалось оскорбительным и крайне неприятным. Для детей последний звонок - трогательный и волнительный момент, когда они особенно нуждаются в поддержке и объятии близких. В результате у выпускников и их родителей окончательно испортилось настроение. Почему родственников учеников не пустили на территорию лицея, непонятно.

Добавим, что в этом году власти Ростова отменили общегородской выпускной. Торжественные линейки пройдут только в школах. Также в этот день действует запрет на продажу алкоголя. Его можно будет купить только в барах или кафе, но выносить спиртное за пределы заведения нельзя.
Фото: Соцсети
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