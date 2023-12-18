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Работу ПВО в Ростовской области сняли на видео

Работу ПВО в Ростовской области сняли на видео
Работа системы ПВО над Каменском-Шахтинским попала на видео. Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на читателя. На снимках видно, что в небе летят несколько ярких целей, их успевает перехватить противовоздушная оборона. После попадания в беспилотники раздался сильный грохот.

Накануне глава Ростовской области Василий Голубев сообщал, что регион утром 17 декабря атаковали вражеские дроны. Цели сбили в районе Морозовска и Каменска.

С украинской стороны было запущено 33 БПЛА. Удары нанесли в Ростовской, Волгоградской и Липецкой областях.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.
Фото: СоцСети
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