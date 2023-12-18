Работу ПВО в Ростовской области сняли на видео

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Работа системы ПВО над Каменском-Шахтинским попала на видео. Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на читателя. На снимках видно, что в небе летят несколько ярких целей, их успевает перехватить противовоздушная оборона. После попадания в беспилотники раздался сильный грохот.Накануне глава Ростовской области Василий Голубев сообщал, что регион утром 17 декабря атаковали вражеские дроны. Цели сбили в районе Морозовска и Каменска.С украинской стороны было запущено 33 БПЛА. Удары нанесли в Ростовской, Волгоградской и Липецкой областях.К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.