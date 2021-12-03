Рабочая неделя в Ростове-на-Дону будет дождливой

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Пасмурная и дождливая погода ожидается в Ростове на этой неделе. О прогнозе с 6 по 10 декабря рассказали специалисты Ростовского гидрометцентра.В понедельник в донской столице ожидается самая низкая температура на этой неделе. Столбики покажут не выше +7 градусов. К тому же в Ростове прогнозируют дождь.Вторник, наоборот, станет самым теплым днем рабочей недели. Температура воздуха составит +12 градусов, а осадков не ожидается.В среду и четверг донскую столицу снова накроет дождями. Воздух прогреется до +9...+10 градусов.В пятницу в Ростов наконец-то придет солнце. Погода будет облачной, с прояснениями, а столбики термометров покажут днем до +9 градусов.По словам синоптиков, дождливая теплая погода продержится почти до конца месяца. Причиной тому стали западные потоки из Атлантики, которые принесли в Россию теплый воздух и обильные осадки.