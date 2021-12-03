Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Рабочая неделя в Ростове-на-Дону будет дождливой

Рабочая неделя в Ростове-на-Дону будет дождливой
Пасмурная и дождливая погода ожидается в Ростове на этой неделе. О прогнозе с 6 по 10 декабря рассказали специалисты Ростовского гидрометцентра.

В понедельник в донской столице ожидается самая низкая температура на этой неделе. Столбики покажут не выше +7 градусов. К тому же в Ростове прогнозируют дождь.

Вторник, наоборот, станет самым теплым днем рабочей недели. Температура воздуха составит +12 градусов, а осадков не ожидается.

В среду и четверг донскую столицу снова накроет дождями. Воздух прогреется до +9...+10 градусов.

В пятницу в Ростов наконец-то придет солнце. Погода будет облачной, с прояснениями, а столбики термометров покажут днем до +9 градусов.

По словам синоптиков, дождливая теплая погода продержится почти до конца месяца. Причиной тому стали западные потоки из Атлантики, которые принесли в Россию теплый воздух и обильные осадки.
Фото: РостовРу
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.