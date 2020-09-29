В Ростовской области ураганный ветер снес крест с купола храма

В Ростовской области ураганный ветер снес с купола храма в станице Калитвенской крест. Происшествие случилось днем 30 сентября.Из-за неблагоприятных метеоусловий рухнул накупольный крест с храма Успения Пресвятой Богородицы. По словам настоятеля храма Игоря Лосева, крест установили более четырех лет назад.Несмотря на то, что его недавно возвели, деревянный крест высотой 2,5 метра быстро обветшал. Сначала он покосился, а во время сильного ветра и вовсе рухнул.К счастью, недавно в храме приобрели покрепче - металлический. Как только погода успокоится, крест заменят на новый.Напомним, ураганный ветер принес много бед жителям Ростовской области: повалил деревья, которые разбили машины и ЛЭП. В станице Багаевской разбушевавшаяся стихия повалила на машину дерево. В результате ЧП погибли двое молодых ребят.