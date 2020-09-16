Простились с умершим от коронавируса замначальника ГУ МВД Ростовской области Вячеславом Нагошей: видео
В Ростове-на-Дону простились с умершим от коронавируса замначальника ГУ МВД по Ростовской области. Похороны генерал-майора Вячеслава Нагоши прошли в полдень 18 сентября на Северном кладбище.
На прощальную церемонию у Храма Покрова Пресвятой Богородицы пришло несколько десятков человек. Помимо семьи полицейского и его друзей, на похоронах присутствовали сотрудники правоохранительных органов, которые работали вместе или знали Вячеслава Нагошу. Генерал-майора хоронили в закрытом гробу с воинскими почестями под троекратные одиночные выстрелы. Военный оркестр сыграл гимн Дмитрия Бортянского «Коль славен наш Господь в Сионе».
Священник провел службу, после чего тело замначальника ГУ МВД региона предали земле. Могилу услали венками и цветами.
Напомним, за несколько недель до трагедии правоохранителя с пневмонией доставили в ЦГБ им. Семашко. Там ему поставили диагноз коронавирус. С каждым днем состояние Вячеслава Нагоши ухудшалось. Утром 16 сентября на видеопланерке в донском главке сообщили, что он скоропостижно скончался.
Вячеслав Нагоша родился и вырос в Украинской ССР. После школы поступил в Ростовское высшее военное командно-инженерном училище ракетных войск имени главного маршала артиллерии М.И. Неделина и в РЮИ МВД России. Службу в правоохранительных органах начал участковым и дослужился до поста заместителя начальника ГУ МВД России по Ростовской области.
У 58-летнего замначальника ГУ МВД по Ростовской области остались жена и две дочери.