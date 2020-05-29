Пропавшую в Ростове школьницу нашли на одной из улиц города

Фото: orenburzhie.ru

Спустя почти сутки в Ростове разыскали пропавшую школьницу. Она ушла из дома 30 мая.В полицию обратились родители девочки. Они рассказали, что не могут найти свою 11-летнюю дочь. К розыску подключились патрулирующие наряды. Ребёнка удалось разыскать на одной из улиц города.Полицией было установлено, что никаких преступлений в отношении ребёнка за время его отсутствия не совершалось.Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с девочкой и её родителями.