Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Пропавшую в Ростове школьницу нашли на одной из улиц города

Пропавшую в Ростове школьницу нашли на одной из улиц города
Фото: orenburzhie.ru

Спустя почти сутки в Ростове разыскали пропавшую школьницу. Она ушла из дома 30 мая.

В полицию обратились родители девочки. Они рассказали, что не могут найти свою 11-летнюю дочь. К розыску подключились патрулирующие наряды. Ребёнка удалось разыскать на одной из улиц города.
- В настоящее время несовершеннолетняя находится дома, её жизни и здоровью ничего не угрожает, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Полицией было установлено, что никаких преступлений в отношении ребёнка за время его отсутствия не совершалось.

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с девочкой и её родителями.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.