Пропавшую в Ростове школьницу нашли на одной из улиц города
Фото: orenburzhie.ru
Спустя почти сутки в Ростове разыскали пропавшую школьницу. Она ушла из дома 30 мая.
В полицию обратились родители девочки. Они рассказали, что не могут найти свою 11-летнюю дочь. К розыску подключились патрулирующие наряды. Ребёнка удалось разыскать на одной из улиц города.
- В настоящее время несовершеннолетняя находится дома, её жизни и здоровью ничего не угрожает, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.
Полицией было установлено, что никаких преступлений в отношении ребёнка за время его отсутствия не совершалось.
Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с девочкой и её родителями.