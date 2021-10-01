Пропавшую в Каменске девочку-подростка нашли живой в Ставропольском крае
Пропавшую в Каменске-Шахтинском 14-летнюю девочку нашли живой. Местонахождение Евдокии Ю. стало известно 4 октября.
Как сообщал Rostov.ru, школьница ушла из дома в переулке Зеленый Курган вечером 3 октября. С тех пор она не выходила на связь с близкими. Обеспокоенные родственники тут же написали заявление в полицию.
Оказалось, что Евдокия отправилась в Ставропольский край, ничего не сказав родителям. По информации DonDay.ru, за подростком уже выехали родители и правоохранители.