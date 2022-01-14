Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Пропавший в рождественскую ночь ростовчанин нашелся живым

Пропавший в рождественскую ночь ростовчанин нашелся живым
Живым нашелся 24-летний ростовчанин, пропавший в рождественскую ночь. О местонахождении Петра Заикина не было информации почти две недели.

Ранее Rostov.ru сообщал, что молодой человек пропал 7 января. Последний раз парня видели в Первомайском районе на улице Днепропетровской. Куда мог пойти Петр, неизвестно. В отчаянии родственники обратились за помощью к волонтерам и написали заявление в полицию.

Петра искали почти две недели. Знакомая молодого человека рассказала, что он сам вышел на связь и сообщил, что с ним все в порядке. Где все это время пропадал ростовчанин и почему не успокоил своих родных, остается неизвестным.
Фото: Лиза Алерт.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.