Пропавший в рождественскую ночь ростовчанин нашелся живым
Живым нашелся 24-летний ростовчанин, пропавший в рождественскую ночь. О местонахождении Петра Заикина не было информации почти две недели.
Ранее Rostov.ru сообщал, что молодой человек пропал 7 января. Последний раз парня видели в Первомайском районе на улице Днепропетровской. Куда мог пойти Петр, неизвестно. В отчаянии родственники обратились за помощью к волонтерам и написали заявление в полицию.
Петра искали почти две недели. Знакомая молодого человека рассказала, что он сам вышел на связь и сообщил, что с ним все в порядке. Где все это время пропадал ростовчанин и почему не успокоил своих родных, остается неизвестным.