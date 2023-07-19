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Пропавшая месяц назад жительница Ростовской области найдена живой

Пропавшая месяц назад жительница Ростовской области найдена живой
Живой найдена пропавшая месяц назад 43-летняя жительница Ростовской области. Ангелина Поберей (Убушива) не выходила на связь с родными с середины июня.

Женщина пропала 15 июня в хуторе Кудинов Багаевского района. Родные забили тревогу, когда она не вернулась домой. Они написали заявление в полицию и попросили помощи у волонтеров поискового отряда. Добровольцы прочесывали улицы и расклеивали ориентировки.

Вскоре женщину нашли. О том, где она находилась все это время, ничего не известно.
Фото: Лиза Алерт.
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