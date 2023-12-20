Расписание электрички Ростов – Усть-Донецкая изменится 29 декабря

Фото: Ростов ру

Расписание электрички Ростов – Усть-Донецкая изменится на 29 декабря. Об этом сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.Состав № 6169 отправится в этот день со станции Ростов Главный на семь минут позже, в 13:22. Следующими остановками станут Ростов-Товарная (13:41-13:55), Развилка (14:04-14:05), Кизитеринка (14:13-14:14), Александровка (14:39-14:40), Новочеркасск (14:57-14:58), Хотунок (15:04-15:05), Локомотивстрой (15:13-15:14), Персиановка (15:19-15:20), Каменоломни (15:38-15:39), Шахтная (15:50-15:51), Горная (16:07-16:08), Лесостепь (16:15-16:16), Кадамовка (16:41-16:42). На конечную станцию электричка прибудет в 17:56, то есть на 20 минут позже.Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ.