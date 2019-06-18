При раскопках в Азове нашли каменный склеп с сохранившимся скелетом



В Азове во время раскопок обнаружили каменный склеп. Об интересной находке рассказали в местном музее-заповеднике 19 июня.



Заведующий отделом археологии Андрей Масловский рассказал, что учёные ожидали найти здесь склеп. Дело в том, что именно на Петровском бульваре возле здания почты проходила граница главного городского могильника 14-го столетия.



- Интересно, что мы можем более или менее точно датировать склеп, - добавил Андрей Николаевич. - Он находится прямо на засыпанной хозяйственной яме.



В ней можно обнаружить предметы быта, возраст которых можно легко установить. Захоронение располагается на глубине 30 сантиметров под современным тротуаром.



Найденная постройка типична для золотоордынского Азака (средневековое название Азова). Продольные стены сложены из мелкого дикого камня и обломков кирпича без использования раствора. Перекрытие, скорее всего, было сделано из дерева.