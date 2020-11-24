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Президент назначил двух судей военных судов в Ростовской области

Президент назначил двух судей военных судов в Ростовской области
В Ростовской области назначили двух судей военных судов. Соответствующий документ подписал президент РФ 20 ноября.

Так, судьей Южного военного окружного суда стал 44-летний Виталий Мамедов. Образование будущий судья получил во Владивостокском филиале Дальневосточного юридического института МВД РФ, где ему присуждена квалификация «Юрист» по специальности «Юриспруденция». В 2012 году он был назначен мировым судьей судебного участка № 19 в Сахалинской области. После окончания пятилетнего срока работы был переизбран на семилетний срок. В 2018 году переехал в Крым, где был судьей Крымского гарнизонного военного суда. На полуострове он работал вплоть до нового назначения.

Судьей Новочеркасского гарнизонного суда стал Артем Каплунов. Примечательно, что информации о нем в открытом доступе не так много, как о предыдущем судье. О том, где Артем Каплунов работал раньше, также нет информации.

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