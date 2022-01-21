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Пожилая женщина пострадала в ДТП с «Ладой» по дороге из Ростова в Волгоград

Пожилая женщина пострадала в ДТП с «Ладой» по дороге из Ростова в Волгоград
Пенсионерка едва не погибла в ДТП с участием двух легковушек. Авария произошла 23 января на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский.

По предварительным данным, 38-летний мужчина за рулем «Лады Гранты» ехал из Ростова в Волгоград. В пути он не справился с управлением и выехал на «встречку». Там отечественное авто врезалось в «Рено С 6x4».

- В результате ДТП пострадала 74-летняя пассажирка «Лады», - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области. - Пострадавшая позже обратилась в больницу с жалобами на травмы.
Фото: prokopievsk.ru
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