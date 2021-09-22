Последние сентябрьские выходные в Ростове будут дождливыми

Холодные и дождливые выходные прогнозируют синоптики Ростовского гидрометцентра. По ночам столбики термометров будут опускаться до +10 градусов.В субботу,, днем температура воздуха составит +17...+18 градусов. Ночью – не менее +10 градусов. Весь день будет пасмурно, дождливо. Такая же погода ждет ростовчан и в воскресенье,Порадует денек разве что перед выходными, в пятницу,. Будет облачно, но с прояснениями. Столбики термометров покажут 17 градусов выше нуля.