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Последние сентябрьские выходные в Ростове будут дождливыми

Последние сентябрьские выходные в Ростове будут дождливыми
Холодные и дождливые выходные прогнозируют синоптики Ростовского гидрометцентра. По ночам столбики термометров будут опускаться до +10 градусов.

В субботу, 25 сентября, днем температура воздуха составит +17...+18 градусов. Ночью – не менее +10 градусов. Весь день будет пасмурно, дождливо. Такая же погода ждет ростовчан и в воскресенье, 26 сентября.

Порадует денек разве что перед выходными, в пятницу, 24 сентября. Будет облачно, но с прояснениями. Столбики термометров покажут 17 градусов выше нуля.
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