После публикаций о брошенном у дороги малыше прокуратура проводит в Ростове проверку

Прокуратура Ростовской области организовала проверку после публикаций о брошенном у дороги ребенке. ЧП случилось 25 августа в Пролетарском районе.Как сообщал Rostov.ru, в тот вечер 22-летняя мама с ребенком пошла в аптеку. Когда она вышла, то оставила полуторагодовалого сына одного и ушла домой. Мальчик, испугавшись, отправился на поиски родителя. Он вышел прямо на проезжую часть.К счастью, малыша забрали с дороги прохожие. Они же вызвали скорую помощь и полицию. Мальчика госпитализировали в детскую горбольницу № 1.Ранее у девушки уже были проблемы с соцзащитой из-за ее «методов воспитания». Кроме того, как выяснилось, в это время дома девушку ждала еще и новорожденная дочь.Теперь этим делом займется прокуратура.