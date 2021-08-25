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После публикаций о брошенном у дороги малыше прокуратура проводит в Ростове проверку

После публикаций о брошенном у дороги малыше прокуратура проводит в Ростове проверку
Прокуратура Ростовской области организовала проверку после публикаций о брошенном у дороги ребенке. ЧП случилось 25 августа в Пролетарском районе.

Как сообщал Rostov.ru, в тот вечер 22-летняя мама с ребенком пошла в аптеку. Когда она вышла, то оставила полуторагодовалого сына одного и ушла домой. Мальчик, испугавшись, отправился на поиски родителя. Он вышел прямо на проезжую часть.

К счастью, малыша забрали с дороги прохожие. Они же вызвали скорую помощь и полицию. Мальчика госпитализировали в детскую горбольницу № 1.

Ранее у девушки уже были проблемы с соцзащитой из-за ее «методов воспитания». Кроме того, как выяснилось, в это время дома девушку ждала еще и новорожденная дочь.

Теперь этим делом займется прокуратура.

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