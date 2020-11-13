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Из-за снегопада жители Ростовской области не увидят парад 6 планет

Из-за снегопада жители Ростовской области не увидят парад 6 планет
Дончане не смогут увидеть парад шести планет в связи с облачным небом и прогнозируемым снегом. Об этом Rostov.ru рассказал лектор ростовской обсерватории Василий Разумов-Гавашели.

В последние несколько дней, когда можно заметить шесть планет без оптических приборов, синоптики обещают снег и облачную погоду. Поэтому дончане, которые не успели посмотреть на планеты, не смогут этого сделать в ближайшие полгода.

- Увидеть планеты можно только в ясную погоду, - поделился Василий. - То же самое относится и к метеорному потоку Леониды. В ближайшие дни жители Ростовской области не смогут его наблюдать.

Однако в отличие от парада планет шанс заметить метеоритный дождь у дончан есть - поток продлится до 30 ноября.

Напомним, непогода обрушилась на донской регион утром 16 ноября. Сотни километров автодорог в Чертково, Миллерово и Каменском районе накрыл снегопад. Несмотря на небольшое количество снега, на трассе - плохая видимость. Также первые осадки выпали в населенных пунктах Каменского района.

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