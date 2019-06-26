В Ростове на выходных ожидаются дожди и понижение температуры



На выходных в донской столице ожидаются дожди и похолодание. Об этом сообщили в ростовском гидрометцентре.



Так, 29 июня утром осадков не ожидается, а вот уже после полудня небо затянет облаками и пойдет небольшой дождь. Ветер будет небольшой, но к вечеру существенно похолодает - температура в субботу будет +14…+15 градусов.



В воскресенье, 30 июня, также будет не жарко. Днем столбики поднимутся до +21 градуса. Во второй половине дня снова прогнозируется кратковременные дожди.



В некоторых районах донского региона ветер достигнет до 23 метров в секунду, а дожди пройдут с грозами и громом.