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В Ростове на выходных ожидаются дожди и понижение температуры

В Ростове на выходных ожидаются дожди и понижение температуры
На выходных в донской столице ожидаются дожди и похолодание. Об этом сообщили в ростовском гидрометцентре.

Так, 29 июня утром осадков не ожидается, а вот уже после полудня небо затянет облаками и пойдет небольшой дождь. Ветер будет небольшой, но к вечеру существенно похолодает - температура в субботу будет +14…+15 градусов.

В воскресенье, 30 июня, также будет не жарко. Днем столбики поднимутся до +21 градуса. Во второй половине дня снова прогнозируется кратковременные дожди.

В некоторых районах донского региона ветер достигнет до 23 метров в секунду, а дожди пройдут с грозами и громом.

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